Milan-Sassuolo, De Zerbi: ‘confermo tutte le mie parole sulla Superlega’

Il tecnico del Sassuolo ha parlato nel post partita della partita con il Milan. Ecco che cosa ha detto dopo la rimonta

"Ieri ho potuto constatare con mano quanto è difficoltoso prendere una posizione. Confermo tutte le mie parole in conferenza stampa, ovviamente i giocatori e i tifosi di Milan, Juve e Inter sono esclusi da tutto questo. Era però giusto dire queste cose, senza offendere ed è quello che ho fatto. Sono ancora più convinto oggi perché si sono mobilitati tutti. Magari con queste parole non andrà allenare in uno dei quei club, ma lo rifarei per una questione di giustizia".