LIVEBLOG | Torino-Milan, le reazioni social dei tifosi rossoneri

Ecco il Liveblog di Torino-Milan, con le reazioni e i commenti social dei tifosi rossoneri alla gara dello Stadio Olimpico Grande Torino

MILANO - Tutto pronto per Torino-Milan, nuovo match di campionato. Partita che ha in palio tantissimo, dato che i rossoneri sono in lotta per un posto Champions, mentre i granata in corsa per la salvezza. Ecco le formazioni ufficiali e il live testuale della gara dello Stadio Olimpico Grande Torino. Ecco il Liveblog, con reazioni e commenti dei tifosi.