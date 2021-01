Kalulu: “I nuovi arrivati ci aiuteranno. Scudetto? La strada è ancora lunga”

MILANO – A pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan-Atalanta, gara valida per l’ultimo turno del girone di andata in campionato, Pierre Kalulu, difensore francese che oggi gioca dal primo minuto sostituendo Alessio Romagnoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Oggi affrontiamo un grande avversario, che sta facendo bene. Per ottenere i tre punti serve una prestazione di alto livello. Ci sono tante squadre forti in Serie A, con moltissimi grandi giocatori. E’ un campionato molto competitivo, che ti permette di crescere imparando molte cose. Noi siamo già un’ottima squadra e sono arrivati anche dei nuovi giocatori che sicuramente possono darci una mano, aumentando la qualità della rosa. Tuttavia, un conto è fare un bel campionato e un altro è vincerlo: stiamo andando bene e siamo primi, ma per vincere lo Scudetto bisogna continuare a lavorare duramente perché la strada è ancora lunghissima e ricca di insidie”.

KALULU A MILAN TV – “Dobbiamo giocare questa partita con grande concentrazione. Ogni partita è importante, oggi vogliamo vincere ma per farlo occorre battere un avversario di assoluto valore. L’attacco dell’Atalanta segna tanti gol ed è davvero forte. Io spero di fornire una buona prova per aiutare la squadra ad arginare le azioni dell’Atalanta. Ci siamo preparati bene per disputare al meglio questa sfida. L’assenza di Romagnoli? E’ la prima volta che gioco senza di lui, ma accanto a me oggi c’è un giocatore fortissimo come Simon Kjaer. Durante la settimana ho parlato molto con tutti i miei compagni della difesa e ho ricevuto consigli preziosi da un ognuno di loro. Ci siamo preparati bene e siamo pronti per scendere in campo e affrontare questa partita”. >>> E proprio l’infortunio di Simakan ribalta totalmente i piani di Maldini: ecco i cinque nuovi obiettivi di Maldini per la difesa a gennaio <<<