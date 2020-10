Fiorentina, Commisso: “Non mi comporterò come Yonghong Li al Milan…”

MILANO – Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport parlando dei suoi progetti per il club gigliato: “Datemi del tempo, non farò come Yonghong Li al Milan che spese 300 milioni per poi dichiarare bancarotta. Io farò le cose con calma e perbene. A gennaio inizieranno i lavori per la costruzione del nuovo centro sportivo. E’ un progetto privato, sono io a investire i soldi e per la mia famiglia è un grande orgoglio poter dire di aver regalato una struttura simile alla città di Firenze. La spesa dovrebbe superare i 70 milioni di euro: sarà il centro sportivo più grande d’Italia”.