Dalot a MTV: “Abbiamo giocato male. Contro l’Atalanta per vincere”

Ecco le parole del lusitano

MILANO - Al termine di Milan-Cagliari è intervenuto, ai microfoni di MilanTv, il terzino del Milan Diogo Dalot. Ecco le sue parole al canale tematico del club di via Aldo Rossi: "Abbiamo giocato male, non siamo felici di ciò che abbiamo fatto. Adesso testa bassa e pedalare verso una partita veramente da Champions. Abbiamo una settimana per vedere cosa è mancato oggi: serviva calma, maturità. Ora possiamo solo lavorare verso domenica per vincere la finale di domenica".