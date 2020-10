MILANO – Comincia questa sera l’edizione 2020/2021 della massima competizione europea per club. In campo due italiane: Juventus e Lazio, rispettivamente contro Dinamo Kiev e Borussia Dortmund. Ecco l’elenco completo delle sfide in programma.

Zenit-Brugge ore 19

Dinamo Kiev-Juventus ore 19

Lipsia- Istanbul Basaksehir ore 19

Rennes-Krasnodar ore 19

Lazio-Borussia Dortmund ore 21

Chelsea-Siviglia ore 21

PSG-Manchester United ore 21

Barcellona-Ferencvaros ore 21