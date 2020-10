Robinho: “Champions, che sfida fra Inter e Real!”

MILANO – Dopo aver firmato per la quarta volta in carriera con il Santos, Robinho ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TMW, parlando anche della sfida che si disputerà nei gironi di Champions League fra Real Madrid e Inter: “Sarà un doppio duello davvero bellissimo da vedere. Inter e Real sono capitate in un gruppo molto competitivo, ma parliamo di due squadre di livello altissimo, che cercheranno di qualificarsi al primo posto. Quando si affrontano due club così, può succedere di tutto: ne vedremo delle belle prima a Madrid e poi a Milano. I nerazzurri attualmente non hanno nulla da invidiare ai Blancos”.