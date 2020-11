Champions League, le probabili formazioni di Juve-Ferencvaros

MILANO – Dopo aver ritrovato la vittoria in campionato, con il 2-0 ai danni del Cagliari, la Juventus di Andrea Pirlo proverà a chiudere il discorso qualificazione in Champions League. All’Allianz Stadium arriverà questa sera il modesto Ferencvaros, già battuto all’andata dai bianconeri per 4-0. Ecco le probabili formazioni.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Bernardeschi; McKennie; Dybala, Ronaldo (All. Pirlo).

FERENCVAROS (4-2-3-1): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Kovacevic, Heister; Kharatin, Somalia; Zubkov, Siger, Uzuni; Nguen (All. Rebrov).