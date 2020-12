Champions League: le partite in programma questa sera

MILANO – Torna questa sera la Champions League, con il penultimo turno dei gironi. In campo due italiane: Inter e Atalanta, rispettivamente contro Borussia Monchengladbach e Midtjylland. Mentre la squadra di Conte ha un piede e mezzo già fuori dalla competizione, quella di Gasperini è ancora in piena lotta ed è chiamata ad una vittoria per poi giocarsi la qualificazione agli ottavi contro l’Ajax, nella sesta e ultima giornata. Di seguito, tutte le partite in programma questa sera.

Shakhtar Donetsk-Real Madrid (ore 18.55)

Lokomotiv Mosca-Salisburgo (ore 18.55)

Marsiglia-Olympiacos (ore 21)

Borussia Monchengladbach-Inter (ore 21)

Liverpool-Ajax (ore 21)

Atletico Madrid-Bayern Monaco (ore 21)

Atalanta-Midtjylland (ore 21)

Porto-Manchester City (ore 21)