Spinazzola: “Dopo 30 minuti pensavo al ritorno in campo. Presto un libro”

Il terzino della Roma continua la riabilitazione dopo l'infortunio riportato al tendine di Achille durante Euro2020.

Tra i protagonisti dell'Europeo vinto dalla Nazionale di Roberto Mancini c'è senza dubbio Leonardo Spinazzola . Il terzino della Roma, che è stato costretto a saltare la semifinale e la finale per l'infortunio riportato al tendine di Achille, prosegue la sua riabilitazione per tornare il prima possibile a disposizione di Mourinho. Ieri il giallorosso ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole

L’11 luglio 2021 - “Al primo posto delle mie giornate migliori. I figli sono giornate indimenticabili, hanno un altro livello di emozione, ma calcisticamente ed emotivamente non ha paragone. Nella mia carriera non potevo desiderare di meglio”.

Cosa ti è passato per la testa durante Belgio-Italia? - “Ho pensato che doveva succedere in quel momento, doveva interrompersi così all’istante. Dopo mezz’ora già pensavo al rientro”.

Quale partita ti viene in mente per prima? - “Quella con l’Austria, quella più combattuta fino a quel momento. Abbiamo sudato contro una squadra intensa e aggressiva, abbiamo capito che eravamo un grande gruppo. Ci siamo riuniti nella difficoltà, non abbiamo mai mollato. Facevamo sembrare tutte le gare facili, quella è stata la prima in cui abbiamo sofferto tutti insieme”.