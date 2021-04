Skriniar sullo Scudetto: “Non ci aspettavamo un vantaggio così ampio”

Le dichiarazioni del calciatore nerazzurro.

MILANO - Milan Skriniar, difensore slovacco in forza all'Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport, partendo dal vantaggio che la squadra nerazzurra ha accumulato nella corsa verso lo Scudetto: "Se abbiamo undici punti in più sulla seconda in classifica è perché stiamo facendo un gran lavoro ed è tutto merito della squadra. Onestamente prima non credevamo di poterci ritrovare con un distacco così ampio a otto partite dalla fine del campionato, ma ora dobbiamo continuare a lavorare con grande entusiasmo, pensando partita dopo partita come abbiam fatto sinora. Dobbiamo continuare a conquistare punti, perché lo Scudetto non è ancora matematico: prima arriva e meglio è".