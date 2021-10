Archiviata la 9a giornata con il big match di San Siro tra Inter e Juventus, è già ora di pensare al prossimo turno di campionato di Serie A. Un turno infrasettimanale che inizierà domani alle 18.30 con Venezia VS Salernitana e Spezia VS Genoa e finirà giovedì sera con Napoli VS Bologna. Ecco tutte le probabili formazioni