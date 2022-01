Serie A – Ecco gli arbitri della XXI. C’è Irrati per Venezia-Milan

Ecco tutte le designazioni arbitrali per la ventunesima giornata di Serie A, ovvero la seconda giornata di ritorno

Ieri sera si è conclusa la XX giornata di Serie A. Un turno profondamente condizionato dalle molte partite saltate per via dell'ASL che hanno bloccato alcune formazioni. Il Milan, dopo aver battuto la Roma per 3 a 1 (nonostante il rigore sbagliato da Zlatan Ibrahimovic), volerà in Veneto dove affronterà il Venezia di Zanetti. Ecco la designazione arbitrale per i rossoneri: