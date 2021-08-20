Serie A – Tutte le probabili formazioni del primo turno

Domani alle 18.30 inizia la nuova stagione di Serie A. Ecco le probabili formazioni del primo turno
Le probabili formazioni della prima giornata
HELLAS VERONA VS SASSUOLO – DOMANI ORE 18.30
HELLAS VERONA (3-4-2-1): Pandur; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Cancellieri, Veloso, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic
Squalificati: nessuno | Indisponibili: Lasagna, Montipò, Ruegg | Ballottaggi: Gunter 60%-Magnani 40%, Tameze 55%-Ilic 45%
SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Frattesi; Traore, Djuricic, Boga; Caputo
Squalificati: Kyriakopoulos | Indisponibili: Obiang | Ballottaggi: Toljan 60%-Muldur 40%, Frattesi 65%-Magnanelli 35%, Traore 60%-Berardi 40%, Caputo 60%-Raspadori 40%
INTER VS GENOA – DOMANI ORE 18.30
INTER (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Sensi, Perisic; Çalhanoglu; Dzeko
Squalificati: Lautaro Martinez | Indisponibili: Brazão, Gagliardini, Lautaro Martinez, Sanchez | Ballottaggi: Darmian 60%-Dumfries 40%, Sensi 70%-Satriano 30%
GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Biraschi, Criscito; Sabelli, Hernani, Badelj, Rovella, Czyborra; Destro, Pandev
Squalificati: Bani, Behrami | Indisponibili: Bani | Ballottaggi: Pandev 60%-Ekuban 40%
EMPOLI VS LAZIO – DOMANI ORE 20.45
EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Ricci, Stulac, Zurkowski; Bajrami; Mancuso, Cutrone
Squalificati: nessuno | Indisponibili: nessuno | Ballottaggi: Zurkowski 55%-Bandinelli 45%, Cutrone 60%-La Mantia 40%
LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Raul Moro
Squalificati: nessuno | Indisponibili: Adekanye | Ballottaggi: Reina 80%-Strakosha 20%, Hysaj 60%-Marusic 40%, Luis Alberto 55%-Akpa Akpro 45%, Raul Moro 60%-Pedro 40%
TORINO VS ATALANTA – DOMANI ORE 20.45
TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Rincon, Mandragora, Aina; Linetty, Pjaca; Sanabria
Squalificati: nessuno | Indisponibili: Ansaldi, Belotti, Kone, Millico, Zaza | Ballottaggi: Rincon 55%-Lukic 45%, Linetty 55%-Verdi 45%
ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Maehle, Pasalic, Pessina, Gosens; Ilicic, Malinovskyi; Muriel
Squalificati: De Roon, Freuler, Toloi | Indisponibili: Hateboer, Zapata | Ballottaggi: nessuno
BOLOGNA VS SALERNITANA – DOMENICA 22 AGOSTOORE 18.30
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic
Squalificati: nessuno | Indisponibili: Dijks, Santander | Ballottaggi: Barrow 60%-Vignato 40%, Dominguez 60%-Svanberg 40%
SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Strandberg; Kechrida, M. Coulibaly, Obi, L. Coulibaly, Ruggeri; Bonazzoli, Djuric
Squalificati: Di Tacchio | Indisponibili: Veseli | Ballottaggi: L. Coulibaly 60%-Capezzi 40%
UDINESE VS JUVENTUS – DOMENICA 22 AGOSTO ORE 18.30
UDINESE (3-5-2): Silvestri; Larsen, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Okaka
Squalificati: nessuno | Indisponibili: Nestorovski | Ballottaggi: Walace 55%-Arslan 45%, Pussetto 65%-Deulofeu 35%
JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Ramsey, Bernardeschi; Chiesa, Dybala, Cristiano Ronaldo
Squalificati: McKennie | Indisponibili: Arthur, Rabiot | Ballottaggi: Bonucci 55%-Chiellini 45%, Dybala 55%-Morata 45%
NAPOLI VS VENEZIA – DOMENICA 22 AGOSTO ORE 20.45
NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen
Squalificati: nessuno | Indisponibili: Demme, Ghoulam, Lozano, Mertens, Zielinski | Ballottaggi: Rrahmani 70%-Manolas 30%
VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Tessmann, Peretz, Heymans; Johnsen, Forte, Di Mariano
Squalificati: Aramu, Mazzocchi, Modolo, Vacca | Indisponibili: Crnigoj | Ballottaggi: Di Mariano 60%-Sigurdsson 45%, Forte 60%-Okereke 40%
ROMA VS FIORENTINA – DOMENICA 22 AGOSTO ORE 20.45
ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov
Squalificati: nessuno | Indisponibili: Smalling, Spinazzola, Villar | Ballottaggi: Kumbulla 55%-Ibañez 45%
FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez
Squalificati: nessuno | Indisponibili: Amrabat, Cerofolini | Ballottaggi: Castrovilli 55%-Maleh 45%, Callejon 60%-Sottil 40%
CAGLIARI VS SPEZIA – LUNEDÌ 23 AGOSTO ORE 18.30
CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Godin, Carboni; Zappa, Marin, Strootman, Deiola, Dalbert; João Pedro, Pavoletti
Squalificati: nessuno | Indisponibili:Ladinetti, Rog | Ballottaggi: Walukiewicz 55%-Ceppitelli 45%, Dalbert 55%-Lykogiannis 45%, Pavoletti 55%-Simeone 45%
SPEZIA (3-4-3): Zoet; Nikolaou, Erlic, Hristov; Amian, Maggiore, Kovalenko, Bastoni; Verde, Colley, Gyasi
Squalificati: nessuno | Indisponibili: Leo Sena | Ballottaggi: Zoet 60%-Provedel 40%, Amian 55%-Ferrer 45%, Gyasi 60%-Colley 40%
SAMPDORIA VS MILAN – LUNEDÌ 23 AGOSTO ORE 20.45
SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Thorsby, Ekdal; Candreva, Gabbiadini, Damsgaard; Quagliarella
Squalificati: nessuno | Indisponibili: Nessuno | Ballottaggi: Murillo 50%-Tonelli 25%-Yoshida 25%, Chabot 60%-Colley 40%
MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Giroud
Squalificati: nessuno | Indisponibili: Ibrahimovic, Kessie | Ballottaggi: Tomori 70%-Romagnoli 30%, Leão 65%-Krunic 35%
