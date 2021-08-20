Serie A - Tutte le probabili formazioni del primo turno - IlMilanista.it
Serie A – Tutte le probabili formazioni del primo turno

Redazione Il Milanista
MILANO
20 Agosto, 15:49 2021
Il pallone della Serie A 2020/21
Ecco tutte le probabili formazioni del primo turno di Serie A della stagione 2021/22

Le probabili formazioni della prima giornata 

HELLAS VERONA VS SASSUOLO – DOMANI ORE 18.30

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Pandur; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Cancellieri, Veloso, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Lasagna, Montipò, Ruegg | Ballottaggi: Gunter 60%-Magnani 40%, Tameze 55%-Ilic 45%

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Frattesi; Traore, Djuricic, Boga; Caputo

Squalificati: Kyriakopoulos | Indisponibili: Obiang | Ballottaggi: Toljan 60%-Muldur 40%, Frattesi 65%-Magnanelli 35%, Traore 60%-Berardi 40%, Caputo 60%-Raspadori 40%

 

INTER VS GENOA – DOMANI ORE 18.30 

INTER (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Sensi, Perisic; Çalhanoglu; Dzeko

Squalificati: Lautaro Martinez | Indisponibili: Brazão, Gagliardini, Lautaro Martinez, Sanchez | Ballottaggi: Darmian 60%-Dumfries 40%, Sensi 70%-Satriano 30%

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Biraschi, Criscito; Sabelli, Hernani, Badelj, Rovella, Czyborra; Destro, Pandev

Squalificati: Bani, Behrami | Indisponibili: Bani | Ballottaggi: Pandev 60%-Ekuban 40%

 

EMPOLI VS LAZIO – DOMANI ORE 20.45 

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Ricci, Stulac, Zurkowski; Bajrami; Mancuso, Cutrone

Squalificati: nessuno | Indisponibili: nessuno | Ballottaggi: Zurkowski 55%-Bandinelli 45%, Cutrone 60%-La Mantia 40%

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Raul Moro

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Adekanye | Ballottaggi: Reina 80%-Strakosha 20%, Hysaj 60%-Marusic 40%, Luis Alberto 55%-Akpa Akpro 45%, Raul Moro 60%-Pedro 40%

 

TORINO VS ATALANTA – DOMANI ORE 20.45 

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Rincon, Mandragora, Aina; Linetty, Pjaca; Sanabria

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Ansaldi, Belotti, Kone, Millico, Zaza | Ballottaggi: Rincon 55%-Lukic 45%, Linetty 55%-Verdi 45%

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Maehle, Pasalic, Pessina, Gosens; Ilicic, Malinovskyi; Muriel

Squalificati: De Roon, Freuler, Toloi | Indisponibili: Hateboer, Zapata | Ballottaggi: nessuno

BOLOGNA VS SALERNITANA – DOMENICA  22 AGOSTOORE 18.30 

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Dijks, Santander | Ballottaggi: Barrow 60%-Vignato 40%, Dominguez 60%-Svanberg 40%

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Strandberg; Kechrida, M. Coulibaly, Obi, L. Coulibaly, Ruggeri; Bonazzoli, Djuric

Squalificati: Di Tacchio | Indisponibili: Veseli | Ballottaggi: L. Coulibaly 60%-Capezzi 40%

 

UDINESE VS JUVENTUS – DOMENICA 22 AGOSTO ORE 18.30 

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Larsen, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Okaka

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Nestorovski | Ballottaggi: Walace 55%-Arslan 45%, Pussetto 65%-Deulofeu 35%

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Ramsey, Bernardeschi; Chiesa, Dybala, Cristiano Ronaldo

Squalificati: McKennie | Indisponibili: Arthur, Rabiot | Ballottaggi: Bonucci 55%-Chiellini 45%, Dybala 55%-Morata 45%

 

NAPOLI VS VENEZIA – DOMENICA 22 AGOSTO ORE 20.45 

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Demme, Ghoulam, Lozano, Mertens, Zielinski | Ballottaggi: Rrahmani 70%-Manolas 30%

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Tessmann, Peretz, Heymans; Johnsen, Forte, Di Mariano

Squalificati: Aramu, Mazzocchi, Modolo, Vacca | Indisponibili: Crnigoj | Ballottaggi: Di Mariano 60%-Sigurdsson 45%, Forte 60%-Okereke 40%

 

ROMA VS FIORENTINA – DOMENICA 22 AGOSTO ORE 20.45 

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Smalling, Spinazzola, Villar | Ballottaggi: Kumbulla 55%-Ibañez 45%

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Amrabat, Cerofolini | Ballottaggi: Castrovilli 55%-Maleh 45%, Callejon 60%-Sottil 40%

Nicolò Zaniolo con la maglia della Roma
CAGLIARI VS SPEZIA – LUNEDÌ 23 AGOSTO  ORE 18.30

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Godin, Carboni; Zappa, Marin, Strootman, Deiola, Dalbert; João Pedro, Pavoletti

Squalificati: nessuno | Indisponibili:Ladinetti, Rog | Ballottaggi: Walukiewicz 55%-Ceppitelli 45%, Dalbert 55%-Lykogiannis 45%, Pavoletti 55%-Simeone 45%

SPEZIA (3-4-3): Zoet; Nikolaou, Erlic, Hristov; Amian, Maggiore, Kovalenko, Bastoni; Verde, Colley, Gyasi

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Leo Sena | Ballottaggi: Zoet 60%-Provedel 40%, Amian 55%-Ferrer 45%, Gyasi 60%-Colley 40%

 

SAMPDORIA VS MILAN – LUNEDÌ 23 AGOSTO  ORE 20.45

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Thorsby, Ekdal; Candreva, Gabbiadini, Damsgaard; Quagliarella

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Nessuno | Ballottaggi: Murillo 50%-Tonelli 25%-Yoshida 25%, Chabot 60%-Colley 40%

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Giroud

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Ibrahimovic, Kessie | Ballottaggi: Tomori 70%-Romagnoli 30%, Leão 65%-Krunic 35%

Davide Calabria, terzino del Milan
