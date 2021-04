Serie A, si chiude questa sera la 30^ giornata

Benevento e Sassuolo chiuderanno questo turno di campionato.

MILANO - Alle ore 20.45 di questa sera andrà in scena il posticipo della trentesima giornata di Serie A, in programma allo stadio Ciro Vigorito fra Benevento e Sassuolo. L'incontro verrà diretto dal signor Marini, arbitro della sezione di Roma. Le due squadre sono separate esattamente da dieci punti. Il Sassuolo, reduce da due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre gare, occupa il nono posto in classifica a quota quaranta, mentre la squadra campana è in quindicesima posizione con trenta lunghezze, otto in più rispetto alla zona retrocessione. Di seguito, le probabili formazioni.