SERIE A – Le probabili formazioni della partite odierne

Dopo gli anticipi della giornata di ieri, alle 18.30 torna in campo la Serie A per la quinta giornata di Serie A

Nella giornata di ieri è iniziata la quinta giornata di Serie A. A scendere in campo, per i primi anticipi, sono state Bologna vs Genoa, Fiorentina vs Inter e Atalanta vs Sassuolo. La sfida del Dall'Ara è finita 2 a 2, mentre i due club nerazzurri hanno battuto le rispettive avversarie 3 a 1 e 2 a 1. Ecco la classifica del campionato al termine delle partite di ieri: