Serie A – Le designazioni della XVIII giornata. Per il Milan c’è Massa

L'AIA ha pubblicato sul proprio sito internet le designazioni arbitrali per la XVII giornata di Serie A. Ecco tutta la giornata

Venerdì pomeriggio, con Lazio VS Genoa delle 18.00, inizierà il XVIII turno di Serie A. Un turno con due partite di cartello: Atalanta VS Roma (sabato ore 15.00) e Milan VS Napoli (domenica ore 20.45).