Serie A – Le designazioni arbitrali della 9a di ritorno: Orsato per Milan-Napoli

Ecco le designazioni arbitrali della nona giornata di ritorno del campionato di Serie A

Inizia domani sera, con Inter VS Salernitana la nona giornata di ritorno della Serie A. Una giornata in cui saltano agli occhi due partite di primissimo livello come Roma VS Atalanta, sabato ore 18.00, e Napoli VS Milan di domenica sera.