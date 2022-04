Serie A – Le designazioni arbitrali della 34a giornata di Serie A

L'AIA ha reso note con un comunicato sul proprio sito internet le designazioni arbitrali della 34a giornata di Serie A

Il Milan di Stefano Pioli nel week end affronterà la Lazio di Maurizio Sarri in una partita importantissima per entrambe le formazioni anche se per motivi diversi. I rossoneri vogliono vincere per mantenere la vetta della classifica della Serie A, mentre i capitolini necessitano di punti per restare in lotta per un posto in Europa League. Un turno che potrebbe stravolgere la classifica visto che l'Inter, seconda con una partita in meno, giocherà contro la Roma, impiegata anche lei nella corsa per la seconda competizione europea.