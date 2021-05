Serie A, il saluto Gennaro Gattuso al Napoli. La lettera dell’ex Milan

Gennaro Gattuso non è più l'allenatore del Napoli e l'ex Milan ha deciso di salutare la sua ex squadra e i tifosi con un lettera

Redazione Il Milanista

MILANO - "Allenare il Napoli è stato bellissimo. Un anno e mezzo intenso e prezioso, un'esperienza che porterò a lungo nel cuore. Ringrazio i giocatori, lo staff della società, tutti i dipendenti, il presidente De Laurentiis che mi ha dato questa opportunità. Ho conosciuto una città magnifica, dove ho vissuto benissimo con la mia famiglia, e tifosi straordinari, nonostante la pandemia ci abbia tenuto lontano dall'atmosfera unica dello stadio intitolato a Diego Maradona. Ma nei giorni della vittoria in Coppa Italia e in tanti altri momenti ho sentito forte l'affetto unico dei napoletani verso la loro squadra. Affetto che, insieme al mio staff, mi sono sforzato di ricambiare, lavorando ogni giorno con la massima dedizione e professionalità. Adesso le nostre strade si separano, però non dimenticherò mai questi mesi emozionanti. Auguro al Napoli e a Napoli altri successi".

L'esonero via social

Questa la lettera di Gennaro Gattuso. Pensieri e parole affidate al sito ufficiale del Napoli, dopo l'esonero arrivato via Twitter, sul profilo ufficiale del presidente del club azzurro. La società infatti è in silenzio stampa da ormai parecchio tempo, scelta che ha portato sia Gattuso che i giocatori a non parlare dopo il pareggio con l'Hellas Verona. Partita che ha segnato la stagione dei partenopei, dato che non hanno centrato l'ingresso alla fase a gironi alla prossima Champions League.

Giallo panchina

Obiettivo che sembrava ampiamente alla portata, visti gli ultimi risultati della squadra in campionato. Il Napoli sembrava avere più chance rispetto a Milan e Juventus, società che poi hanno centrato il secondo e il quarto posto in classifica, al termine dei 90'. Intanto a Napoli è andato in scena un'altro giallo, quello relativo a Sergio Conceicao. Il portoghese per una notte è stato allenatore proprio della squadra azzurra. Sembrava essere lui l'allenatore scelto, pronto ad arrivare in Serie A dopo gli anni con il Porto. Poi la retromarcia.