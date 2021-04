Serie A, ecco quanto hanno guadagnato i procuratori nel 2020

In base all’art.8 sulla trasparenza, sono stati resi noti i compensi dei Procuratori Sportivi per l’anno 2020 in Serie A. Ecco la classifica

Redazione Il Milanista

MILANO - Quanto hanno versato le società di calcio, della Serie A? E' quello che si apprende dal sito internet della Figc e che è stato riportato anche da Alfredo Pedullà, giornalista sportivo ed esperto di calciomercato. Il periodo preso in esame è quello che va dal primo gennaio del 2020 al 31 dicembre del 2020. Un totale di 138.015.594,09. Questo è quello che i procuratori sportivi hanno incassato dai club italiani. In cima a queste speciale classifica c'è la Juventus, con quasi 21 milioni di euro. Segue la Roma a 20, fanalino di coda invece lo Spezia che non arriva al milione di euro.

E il Milan in che posizione si trova? Il club rossonero occupa il terzo posto della speciale classifica, con una spesa che supera i 14 milioni di euro. Diavolo secondo solo ai bianconeri e ai giallorossi.

Una media di circa 6,9 milioni di euro per ciascuna squadra. Una cifra in netto calo rispetto al 2019, quando i club avevano speso 187 milioni di euro: nel 2020 il dato ha fatto segnare un calo di circa il 26%. Ovviamente il grosso della spesa è concentrato nelle prime quattro posizioni, che da sole hanno speso circa 66 dei 138 milioni complessivi.

"La Federazione Italiana Giuoco Calcio, inoltre, ha reso noto che “i calciatori professionisti tesserati in favore di Clubs appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A a titolo di servizi resi da Procuratori Sportivi” hanno versato ulteriori 11,5 milioni di euro ai procuratori, 13,6 milioni invece la spesa nella passata stagione. Anche questo dato è in calo.

Ecco di seguito la classifica completa, dal primo all'ultimo posto

"Juventus: 20.800.137,97 euro

Roma: 19.241.912,00 euro

Milan: 14.315.291,95 euro

Napoli: 12.080.740,79 euro

Fiorentina: 9.740.062,50 euro

Inter: 9.050.068,29 euro

Atalanta: 6.004.805,00 euro

Sassuolo: 5.823.103,00 euro

Lazio: 5.529.679,43 euro

Bologna: 5.489.340,52 euro

Parma: 4.853.818,32 euro

Sampdoria: 4.013.084,00 euro

Udinese: 3.992.809,86 euro

Hellas Verona: 3.906.049,46 euro

Genoa: 3.467.171,78 euro

Torino: 3.461.175,00 euro

Cagliari: 3.381.960,00 euro

Benevento: 1.025.825,08 euro

Crotone: 962.427,00 euro

Spezia: 876.132,14 euro