Serie A, è già saltata la prima panchina: Gattuso saluta Firenze

Hanno dell'incredibile le notizie che arrivano da Firenze: Gattuso non è più l'allenatore dei viola, salta la prima panchina in Serie A

Redazione Il Milanista

Salta la prima panchina di Serie A e i ritiri delle squadre non hanno ancora preso il via. Notizia clamorosa, quanto inaspettata. Ma da Firenze arriva addirittura l'ufficialità di un divorzio, lampo. Lampo come l'avventura di Gennaro Gattuso in viola. Nella giornata di ieri si erano diffuse notizie di attriti tra il tecnico ex Napoli e Milan e la società di Rocco Commisso. Colpa delle strategie di mercato condivise fino a un certo punto tra la proprietà, il nuovo allenatore e il suo agente, Jorge Mendes. La conferma dello strappo e del cambio di piani arriva dai social della squadra viola.

"ACF Fiorentina e Mister Rino Gattuso, di comune accordo, hanno deciso di non dare seguito ai preventivi accordi e pertanto di non iniziare insieme la prossima stagione sportiva. La Società si è messa immediatamente al lavoro per individuare una scelta tecnica che guidi la squadra Viola verso i risultati che la Fiorentina e la Città di Firenze meritano".

I retroscena dell'addio

Un addio inaspettato, anche perché Gattuso era arrivato a Firenze soltanto qualche settimana fa dopo la fine della sua avventura a Napoli. Attriti di mercato, perché Jorge Mendes voleva portare anche qualche giocatore, dopo il tecnico, in viola. Sergio Oliveira del Porto e Gonçalo Guedes del Valencia sono stati il punto di rottura. Profili richiesti dal nuovo tecnico con l'avallo del super procuratore, la Fiorentina ha trattato sul prezzo dei cartellini, la risposta proprio di Mendes che sarebbero arrivati solo alle condizioni dettate dall'agente, stando alle parole di Gianluca Di Marzio. Atteggiamento che ha portato al muro contro muro, con lo stesso Gattuso che avrebbe affermato, secondo il Corriere della Sera: "Se non mi comprano i giocatori me ne vado prima di Ferragosto". Detto fatto.

Gli scenari per la panchina

Cera quindi un nuovo allenatore la Fiorentina, per sostituire Gattuso, anche se i viola non avevano ancora depositato in lega, il contratto del tecnico. Rudi Garcia e Claudio Ranieri sono le alternative individuate. Paulo Fonseca è un miraggio, pronto ad iniziare la sua stagione al Tottenham.