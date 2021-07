Serie A – Dal 2022/23 niente più maglie verdi

Nel regolamento per le maglie di questa compare una norma importantissima in vista della Serie A 2022/23

Redazione Il Milanista

Nella giornata di ieri è stato pubblicato il regolamento per le maglie da gioco. Una formalità che accompagna l'inizio di ogni stagione.

All'interno dell'articolo 2 paragrafo 1 c'è però una novità in vista della stagione 2022/23: ovvero nessuna squadra potrà utilizzare il verde. Una decisione presa, probabilmente dopo l'utilizzo della seconda maglia della Lazio della scorsa stagione che dava molto fastidio a chi guardava il match.

Ecco l'articolo

Articolo 2

Colori

1. Ogni Società deve disporre di una prima divisa da gioco, con i propri colori ufficiali, che dovrà utilizzare nelle partite interne e nelle partite esterne in cui non vi sia confondibilità di colori con la squadra avversaria, e di una seconda divisa (più eventuali altre), che dovrà essere notevolmente

diversa ed in contrasto con la prima. A titolo esemplificativo, si considerano notevolmente diverse ed in contrasto tra loro, le divise da gioco the non generano confondibilità di colori se indossate da due

squadre contrapposte.

Se una divisa é prevalentemente scura, l'altra deve essere prevalentemente chiara, oppure se una maglia é cerchiata, fasciata, a quadri, l'altra non deve contenere nessuno dei colori presenti nella prime.

se non come richiamo. Le squadre devono avere almeno due divise portieri chiaramente in contrasto tra loro ed in contrasto con le divise dei calciatori di movimento. Dalla stagione 2022/2023 é vietato l'utilizz0 di divise da gioco di colore verde peri calciatori di movimento.

2. Se vengono utilizzati più di tre colori, uno deve essere chiaramente dominante sulla superficie della maglia, dei pantaloncini e dei calzettoni e gli altri colori devono essere chiaramente c0l0ri Secondari. Per quanto riguarda i calzettoni, anche nel caso in cui i colori utilizzati siano solo due, uno di questi deve essere chiaramente dominante sulla superficie dei calzettone stesso ed il secondo apparire come colore inequivocabilmente secondario.

3. Il colore principale deve essere sostanzialmente equivalente sul davanti e sul dietro di ogni elemento delle divise da gioco (maglie, pantaloncini e calzettoni). I colori utilizzati per maglie cerchiate, fasciate, a strisce o a quadri devono essere chiaramente visibili sia sul fronte che sul retro della maglia.

4. Entrambe le maniche delle maglie devono essere identiche nel colore e nella grafica, salvo nel caso di maglie cerchiate, fasciate, a strisce o a quadri in cui ciascuna pub riprodurre uno dei due colori principali.