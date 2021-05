Scamacca: dalla delusione Nazionale, all’azione choc del padre a Trigoria

Sono giorni complicati per Scamacca, l'attaccante del Genoa, infatti deve registrare la delusione Nazionale e poi ci sono le azioni del padre

Redazione Il Milanista

MILANO - Sono giorni particolari per Gianluca Scamacca. Il campionato sta per terminare e la punta è stato uno dei protagonisti della Serie A, ma questo però non è bastato a convincere il Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mancini. La punta infatti non figura tra le scelte del Mancio, non c'è nella lista dei pre convocati per il prossimo europeo. Ci sono, Ciro Immobile, Andrea Belotti, Gaetano Berardi, Federico Bernardeschi, Federico Chiesa, Vincenzo Grifo, Lorenzo Insigne, Moise Kean, Matteo Politano e Giacomo Raspadori.

Scamacca, delusione Azzurra e il padre arrestato

Una grande delusione soprattutto per la presenza di Raspadori, che ha messo a segno 6 reti e 3 assist in questa stagione, in 27 apparizioni con il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Lo score di Scamacca, invece, recita: 8 goal e 2 assist in 26 partite, con il Genoa. C'è un solo anno di differenza tra i due, ma anche questo non è bastato per convincere Roberto Mancini. Oltre alla delusione Azzurra, ci sono però anche i fatti che coinvolgono il padre dell'attaccante romano. Come riporta il Corriere della Sera, Emiliano Scamacca, padre di Gianluca, lunedì pomeriggio è entrato a Trigoria, il centro sportivo dove si allena la Roma. E spranga alla mano ha minacciato i presenti, tra cui anche alcuni ragazzi delle formazioni giovanili, per poi distruggere alcune automobili. L'uomo è stato arrestato dagli agenti del commissariato Esposizione-Eur.

Le ultime notizie sull'interesse del Milan

Scammacca per resta nei radar del Milan in vista della prossima stagione. L'attacco rossonero ripartirà da una sola certezza: Zlatan Ibrahimovic. La punta di proprietà del Sassuolo, ma in prestito al Genoa, ha acceso l'interesse de club meneghino. Il futuro della punta è uno dei temi più caldi di mercato, i neroverdi avrebbero deciso di cedere a titolo definitivo il giocatore in estate. Una ricca plusvalenza, questa è la scelta del club proprietario del suo cartellino. In ogni caso non sarà semplice, nemmeno davanti all'interesse del Milan, perché i 40 milioni di euro chiesti per il giocatore sono davvero tanti.