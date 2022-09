News Milan / Il nuovo obiettivo di RedBird fa sognare i tifosi rossoneri

Adesso è ufficiale, adesso è fatta: closing in casa Milan con l’ingresso al 99,93% delle quote del fondo Redbird di Cardinale. E un nuovo futuro all'orizzonte. Tutte le informazioni che la nostra redazione è riuscita a raccogliere, raccontano molto chiaramente di come il club rossonero si stia avviando verso un progetto fatto di successi e di grandissimi palcoscenici. La volontà è quella e qualcosa si sta già muovendo in questo senso.

La prima mossa rossonera sarà quella di aumentare gli introiti. Lo ha spiegato molto bene anche Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 ore, ai microfoni di milanews.it. "I ricavi sono ancora troppo bassi". Per questo motivo il progetto sarà quello di provare a trovare soluzioni nell'arco dei prossimi 5 anni. Come? Con accordi internazionali e valorizzando il brand come non è mai stato fatto prima. E il punto è anche un altro: per aumentare i ricavi, bisognerà aumentare anche gli investimenti. L'obiettivo che la società si è prefissa, è di quelli grossi davvero <<<