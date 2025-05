Milan-Bologna, Mariani fa un disastro: cosa è successo

Milan-Bologna, Mariani scontenta tutti

Primo tempo e già l’aria si taglia. Non per il caldo, non solo. Ma per quel nervosismo che cresce minuto dopo minuto. In campo, in panchina, sugli spalti. Mariani fischia, ma non convince. Anzi. Succede di tutto, e spesso al contrario. L’episodio chiave? Pulisic lanciato verso la porta, Ferguson lo trattiene, lo tira giù. Era già ammonito, eh. E invece no: fallo ribaltato, fischio contro, e per protesta si prende pure il giallo. Sì, proprio lui, il numero undici rossonero. La curva esplode. Fischi secchi, cori, rabbia sparata in faccia all’arbitro. E in campo si respira tensione. A fine primo tempo le proteste sono ovunque – tra i giocatori del Milan, ma anche quelli del Bologna non stanno zitti. Clima pessimo, onestamente. E Mariani? Sta riuscendo in un’impresa: scontentare tutti. E siamo solo a metà.