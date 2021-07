LIVE | Il calendario di Serie A. Segui la diretta!

Ecco il live dei sorteggi del calendario asimmetrico della prossima Serie A

Redazione Il Milanista

Inizia oggi la nuova stagione di Serie A con il sorteggio dei calendari della prossimo campionato.

Un campionato in cui la grande novità: ovvero la asimmetricità. Questo vuol dire che le partite del girone di ritorno saranno (o potranno essere) diverse da quelle di andata. Ecco tutti criteri per il sorteggio che avverrà oggi alle 18.30

1) Nella costruzione delle sequenze di incontri in casa e in trasferta si tiene conto dei seguenti criteri:

Non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone;

Nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta;

È prevista alternanza assoluta degli incontri in casa e in trasferta per le seguenti coppie di Società: Cesena-Spezia*, Empoli-Fiorentina, Genoa-Sampdoria, Inter-Milan, Juventus-Torino, Lazio-Roma, Napoli-Salernitana, Spal-Venezia*.

* nei casi di Spezia e Venezia l’alternanza sarà temporanea.

Si stima che lo Spezia potrebbe rientrare nel proprio impianto già da settembre 2021, mentre per il Venezia le tempistiche potrebbero essere più lunghe e al momento non calendarizzabili.

In tutti i casi in cui ciò è stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza.

Una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri.

2) Nella costruzione degli abbinamenti delle società al fine di determinare i singoli incontri si sono seguiti i seguenti criteri:

Nei quattro turni infrasettimanali feriali (quinta, decima, quindicesima e diciannovesima giornata di andata) le gare tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma non sono possibili, così come i derby di Genova, Milano, Roma, Torino e quelli toscano e campano;

Tutti i derby non possono essere programmati alla prima e all’ultima giornata e comunque devono svolgersi in giornate differenti;

Salvo quanto indicato al punto primo che precede, tutte le società possono incontrarsi anche alla prima o all’ultima giornata;

Non vi può essere alcun incontro ripetuto (stessa partita alla stessa giornata, con lo stesso ordine casa/trasferta) rispetto al calendario 2020-2021;

Nella prima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nella prima giornata dei Campionati 2019/2020 o 2020/2021;

Nell’ultima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nell’ultima giornata dei Campionati 2019-2020 o 2020-2021;

Le società partecipanti alla UEFA Champions League (Atalanta, Inter, Juventus, Milan) non incontrano le Società partecipanti alla UEFA Europa League (Lazio e Napoli) e le Società partecipanti alla UEFA Conference League (Roma) nelle giornate successive ad un turno di UEFA Europa League-UEFA Conference League (quarta, settima, nona, 12esima, 14esima e 17esima giornate di andata e settima, ottava, decima, 11esima, 13esima, 14esima, 16esima e 17esima giornate di ritorno).