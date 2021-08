Le probabili formazioni delle squadre di Serie A

La Serie A sta per aprire i battenti della stagione. A 10 giorni dal fischio di inizio della prima giornata, eccome scenderebbero in campo le squadre

Tra poco più di una settimana tornerà il calcio della Serie A. Ecco dunque come potrebbero scendere in campo le venti squadre del nostro campionato. In maiuscolo i nuovi acquisti: