Gravina: “Ipotesi candidatura Italia per Euro2028 o per il Mondiale”

Ecco le parole di Gabriele Gravina al termine del Consiglio Federale di ieri su riapertura Stadi e sulla possibile candidatura dell'Italia

E ora, dopo un periodo difficile per tutto lo sport azzurro e per il calcio, fortemente colpito dalla pandemia Covid si vuole cavalcare l'onda dell'entusiasmo delle istituzioni e della popolazione. Tanto che si starebbe valutando la possibilità che il Bel Paese possa ospitare una delle grandi competizioni calcistiche dei prossimi anni.

Sarebbe un passo importante per il calcio nostrano, l'occasione per ristrutturare impianti fatiscenti ma soprattutto per mostrare la maestria italiana nell'organizzare eventi sfruttando magari le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Certo pesa, e non poco, l'onta dei Giochi Olimpici che la Capitale voleva organizzare per il 2024 ma l'Amministrazione Comunale (la stessa che ha bloccato il nuovo stadio della Roma) ha deciso di ritirare la candidatura che sarebbe potuta stata sicuramente vincente aprendo la strada alla vittoria a Parigi.