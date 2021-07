Clamoroso, la FIFA blocca il mercato dello Spezia: stop per 2 anni

Intervento pesante della FIFA che ha bloccato il mercato dei liguri per due anni in virtù di alcune irregolarità.

Fulmine a ciel sereno in Serie A, con il clamoroso annuncio della FIFA che ha bloccato il mercato dello Spezia per i prossimi due anni, a cui si aggiungerà una maxi multa per la società ligure. Provvedimento dovuto alle infrazioni per i trasferimenti internazionali e i tesseramenti di calciatori sotto i 18 anni.