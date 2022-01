Ecco il nuovo protocollo di Serie A: partite rinviate con il 35% di positivi

Tra qualche giorno potrebbe essere firmato un nuovo protocollo sul Covid , che andrebbe a modificare molto nel mondo del calcio.

Secondo quanto dichiarato dalla Gazzetta dello Sport, il nuovo protocollo in merito al coronavirus nel mondo del calcio è ad un passo dall' essere approvato. Dovrà precedentemente passare al vaglio del CTS ( Comitato Tecnico Scientifico) e successivamente in un secondo momento al Ministero della Salute . Il nuovo protocollo ridurrà il potere delle ASL e conferma ulteriormente la quarantena più soft per i sportivi ( Chi è stato a contato con un positivo potrà continuare nel proprio lavoro).

Nella bozza ovviamente è stato stimato un limite per garantire il corretto svolgimento dei campionati sportivi. Se una società dovesse avere un numero di giocatori che raggiungono il 35% di positivi, la partita verrà automaticamente rinviata. Nel calcio però, nel gruppo squadra non vengono contati anche i giovani della Primavera.

Per quanto riguarda l'isolamento degli atleti vi sarebbero novità sostanziali. Ovvero se un giocatore ha completato il ciclo vaccinale dovrà solamente "auto-sorvegliarsi". Discorso diverso per gli atleti che hanno ricevuto l'ultima dose da più di 120 giorni, che in quel caso dovrà fare una quarantena dalla durata di 3 giorni. Tutte le società nella giornata di domani si incontreranno. Con lo scopo di modificare il protocollo, che prevede l'obbligo di scendere in campo con 13 giocatori disponibili ( Contando anche i giovani della Primavera).