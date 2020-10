Torino, Cairo: “Bolla? Nessuno la vuole, ma se diventa necessaria…”

MILANO – Il Presidente del Torino, Urbano Cairo, si è fermato a parlare con i giornalisti dopo l’assemblea della Lega Serie A che si è svolta a Milano. Il patron granata, tra le altre cose, si è espresso anche sulla possibilità di creare la famigerata ‘bolla’ per isolare le squadre, considerata l’opzione più estrema affinché si porti a termine il campionato: “Nessuno la vorrebbe, ma vedremo se sarà necessario in caso di peggioramento della situazione epidemiologica. Intanto seguiamo un protocollo rigoroso e approvato da tutti. Per ridurre al minimo i rischi è importante che i calciatori facciano una vita non monacale, ma quasi. Al Giro d’Italia per esempio la bolla tiene bene, ci sono tutto sommato poche positività, ma spero non si renda necessaria anche per noi”.