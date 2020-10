MILANO – Intervenuto ai microfoni di Rai 3, Roberto Speranza, Ministro della Salute, ha definitivamente confermato che Juventus-Napoli, in programma questa sera alle 20.45, non si giocherà: “E’ già stato deciso che la sfida non verrà disputata. So che intorno al calcio ci sono molti interessi e tante persone che vanno rispettate, ma le priorità in questo momento sono altre, come il lavoro degli ospedali e l’attenzione alle nostre scuole”.