Serie A, è l’ora delle riforme: oggi l’assemblea in Lega Calcio

Potrebbero esserci novità importanti in arrivo in Serie A, nel consiglio di Lega di oggi si discuterà di riforme importanti.

In Serie A è tempo di riforme. Sulla forte spinta del presidente federale Gabriele Gravina, ci sarà oggi un Consiglio di Lega in cui, incredibilmente, il tema all'ordine del giorno sarà quello della riduzione delle squadre partecipanti alla Serie A da 20 a 18. Una battaglia che il numero uno della FIGC porta avanti dal primo giorno del suo mandato, convinto della bontà dell'idea e dei benefici che potrebbe portare al nostro calcio. Gravina, che oggi si trova in una posizione di forza dopo il successo della Nazionale agli Europei, può contare anche sull'appoggio di valore di Paolo Dal Pino, presidente della Lega Calcio.

Appuntamento alle 17 in video conferenza con i rappresentanti delle 20 squadre di Serie A, sul tavolo due temi. Il primo, quello principale e su cui verterà la maggior parte del confronto, è appunto quello della riduzione del numero delle partecipanti da 20 a 18. Il secondo, su cui ci sarà tempo e modo per discuterne più approfonditamente, è l'introduzione dei playoff scudetto, altro cavallo di battaglia di Gravina. Due discorsi che saranno portati avanti con la speranza di alzare il livello del campionato italiano, spesso troppo poco competitivo. Tanti, però, i temi da definire, soprattutto in merito alle piccole squadre che avrebbero così meno possibilità di arrivare nella massima serie. A tal proposito bisognerebbe discutere bene del paracadute da destinare a queste società, oltre che dalla spartizione dei diritti televisivi che sono una delle maggiori fonti di guadagno.

Gli esempi in Europa

A partire dalla stagione 2023/2024 il campionato francese passerà da 20 a 18 squadre. La proposta è stata resa ufficiale nello scorso giugno, e per questo motivo nel campionato 2022/2023 la Ligue 1 avrà 4 retrocesse e solo 2 promosse dalla Ligue 2. In Germania il campionato è praticamente da sempre a 18 squadre, salvo una piccola parentesi post unificazione. In Spagna e Inghilterra, invece, il campionato è a 20 squadre e non sembrano esserci al momento spiragli di cambiamento. In Premier, però, c'è stato qualche discorso, anche se al momento non è stata approfondita la vicenda.