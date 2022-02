Serie A, oggi l’assemblea: vediamo i nomi in lista per la presidenza

Oggi alle ore 9.30 si terrà l' assemblea della Lega Serie A, con lo scopo di eleggere un nuovo presidente. Dopo le dimissioni di Dal Pinto.

Questa mattina in un hotel a Milano, ovvero il Palazzo Parigi, dove prenderà il via l’assemblea di Lega della Serie A. I vertici dei club si riuniranno per provare a decidere il sostituto di Dal Pino. I nomi in lista sono per lo più politici, visto la volontà dei club di chiedere ristori e aiuti al Governo. Veltroni, Casini, Alfano e Maroni sono questi alcuni dei nomi in lizza, ma vedremo se oggi si saprà qualcosa di più sugli altri candidati. L' appuntamento è fissato alle ore 9.30 in prima ed alle 11.30 in seconda convocazione. All'ordine del giorno la verifica poteri, le comunicazioni dell'a.d. e soprattutto come già annunciato, la prima assemblea per l'elezione del nuovo presidente di Lega.