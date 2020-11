Serie A, Verona-Roma: respinto il ricorso dei giallorossi

MILANO – E’ stata confermata la vittoria a tavolino dell’Hellas Verona contro la Roma. Durante la sfida sul campo degli scaligeri, andata in scena lo scorso 19 settembre nel primo turno di campionato, il tecnico giallorosso aveva schierato Amadou Diawara, ma il centrocampista guineano non era stato inserito nella lista dei giocatori utilizzabili per quella partita. Di conseguenza, il Giudice Sportivo aveva deciso di sanzionare la squadra giallorossa con la sconfitta per 3-0. La sentenza è stata confermata oggi dalla Corte Sportiva d’Appello.