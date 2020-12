Serie A, Udinese-Atalanta rinviata per maltempo

MILANO – Un vero e proprio acquazzone si è abbattuto su Udine, tanto da provocare il rinvio a data da destinarsi di Udinese-Atalanta. Di sicuro la sfida, che era in programma oggi pomeriggio alle 15 alla Dacia Arena, non si svolgerà questa settimana, dato che la squadra di Gian Piero Gasperini sarà impegnata fra tre giorni in Champions League, sul campo dell’Ajax. E’ inoltre molto probabile che il recupero non avverrà neppure entro la fine di dicembre, ma direttamente a gennaio 2021.