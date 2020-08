Serie A – Tuttosport: la Fiorentina accelera per Piatek

MILANO – La Fiorentina non smette di pensare a Kris Piatek, ex attaccante del Milan, che gioca nell’Herta Berlino. L’attaccante in Bundesliga ha continuato sulla falsa riga di quanto fatto vedere in rossonero, nella sua seconda avventura in Serie A, dopo il Genoa. Nella giornata di ieri hanno iniziato anche a circolare notizie circa il possibile interessamento della Roma per la punta. Indiscrezione che potrebbero accelerare le manovre della società gigliata, secondo quanto riporta Tuttosport. Anche se non sarà semplicissimo arrivare alla punta. Nell’ultima finestra invernale id mercato, infatti, il polacco ha lasciato il Milan e l’Italia per trasferirsi in Germania. A fronte di un’offerta da 27 milioni di euro per il cartellino e un contratto da 4 milioni a stagione. Piatek potrebbe aver voglia di tornare in Serie A, anche se gli ostacoli cartellino e ingaggio restano, ma lo scoglio potrebbe essere superato puntando sulla voglia di rivalsa del calciatore.