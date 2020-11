Serie A, torna CR7 e la Juventus ritrova il sorriso

MILANO – Dopo i due pareggi contro Crotone e Verona, la Juventus torna al successo in campionato, battendo al Dino Manuzzi di Cesena uno Spezia che, quantomeno nel primo tempo, ha saputo dare battaglia, creando problemi ai Campioni d’Italia. La prima frazione di gioco si chiude infatti sull’1-1, con Pobega (centrocampista di proprietà del Milan) che risponde alla rete di Morata, segnando il suo primo gol in Serie A. Tuttavia, nella ripresa torna in campo Cristiano Ronaldo e timbra il cartellino con una doppietta. Nella squadra bianconera, inoltre, c’è gioia anche per Rabiot. Con questa vittoria Pirlo sale momentaneamente al secondo posto in classifica, in attesa della partita del Napoli, in programma alle 18.