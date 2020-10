Serie A, Torino-Cagliari: le formazioni ufficiali

MILANO – All’Olimpico Grande Torino si affrontano due squadre ancora a caccia della prima vittoria in campionato. Quella di Giampaolo, reduce da tre sconfitte in altrettante partite e quella di Di Francesco, in grado sinora di racimolare un solo punto. Ecco le formazioni ufficiali.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Nkolou, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Belotti, Bonazzoli. Allenatore: Giampaolo.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Rog; Sottil, Joao Pedro, Nandez; Simeone. Allenatore: Di Francesco.