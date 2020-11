Serie A, Spezia-Atalanta: le probabili formazioni

MILANO – Allo stadio Dino Manuzzi di Cesena si affrontano Spezia e Atalanta nell’ottava giornata di Serie A. Gian Piero Gasperini, in vista del fondamentale impegno di Champions League in programma la prossima settimana, sembra intenzionato ad attuare un po’ di turnover. Non a caso alcuni titolarissimi, come Hateboer, non sono stati neppure convocati. Assente per Covid, invece, Malinovskyi.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Mattiello, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Estevez, M.Ricci, Deiola; Agudelo, Nzola, Gyasi. ALL.: Italiano. A DISP.: Krapikas, Rafael, Marchizza, Vignali, Mora, Acampora, Agoumé, Erlic, Pobega, Ismajli, Maggiore, Farias, Piccoli.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Ramero, Palomino; Sutalo, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Lammers, D.Zapata. ALL.: Gasperini. A DISP.: Sportiello, F. Rossi, Pessina, Ruggeri, Piccini, Pasalic, Depaoli, Diallo, Ilicic, Miranchuk.