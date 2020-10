Serie A, si apre questa sera la quinta giornata

MILANO – Archiviati gli impegni europei che questa settimana hanno tenute impegnate sette squadre italiane fra Champions ed Europa League, questa sera si torna in campo con l’anticipo del quinto turno di Serie A. Al Mapei Stadium si affrontano il Sassuolo – che in caso di vittoria balzerebbe momentaneamente in testa alla classifica – e il Torino fanalino di coda, ancora fermo a zero punti. Ecco il programma completo di questa quinta giornata.

Sassuolo-Torino (questa sera alle 20.45)

Atalanta-Sampdoria (domani alle 15)

Genoa-Inter (domani alle 18)

Lazio-Bologna (domani alle 20.45)

Cagliari-Crotone (domenica alle 12.30)

Parma-Spezia (domenica alle 15)

Benevento-Napoli (domenica alle 15)

Fiorentina-Udinese (domenica alle 18)

Juventus-Hellas Verona (domenica alle 20.45)

Milan-Roma (lunedì alle 20.45)