Serie A – Sassuolo strapazzato: prima sconfitta per la squadra di De Zerbi

MILANO – Arriva la prima sconfitta in campionato per il Sassuolo. Nell’anticipo della nona giornata di Serie A, la squadra di De Zerbi viene battuta 3-0, in casa, dall’Inter, che l’aggancia temporaneamente al secondo posto in classifica, a quota 18 punti. Partita subito in discesa per i nerazzurri, che trovano il doppio vantaggio dopo appena un quarto d’ora di gioco, grazie alla rete di Sanchez e all’autogol di Chiriches. La reazione del Sassuolo c’è, ma il palo salva gli uomini di Conte su una bella conclusione di Djuricic. A fine primo tempo si rendono pericolosi anche Rogerio, Toljan e Locatelli, senza però riuscire ad accorciare le distanze. Nella ripresa, a mezz’ora dal termine, Gagliardini chiude la sfida con il definitivo 3-0, che permette all’Inter di ottenere la seconda vittoria consecutiva in campionato, dopo quella in rimonta col Torino.