MILANO – La Federcalcio portoghese ha reso noto che Cristiano Ronaldo ha contratto il Covid-19, di conseguenza non potrà giocare la partita contro la Svezia in programma domani sera, alle 20.45, in Nations League. Il fuoriclasse della Juventus, che comunque è asintomatico e sta bene, si trova già in isolamento ma, dovendo osservare il periodo di quarantena, salterà anche la partita di campionato col Crotone e quella di Champions League contro la Dinamo Kiev.