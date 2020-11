Serie A, Roma sul velluto: Parma travolto all’Olimpico

MILANO – Terza vittoria consecutiva in campionato per la Roma, che liquida senza problemi il Parma, chiudendo la pratica già nel primo tempo. La squadra di Paulo Fonseca si porta infatti all’intervallo in vantaggio per 3-0 e il punteggio resta quello sino al termine dell’incontro, con al ripresa caratterizzata da ordinaria amministrazione da parte dei giallorossi. Partita decisa dalla rete di Borja Mayoral e dalla doppietta di Mkhitaryan (cinque gol nelle ultime due gare per il fantasista armeno). Un Parma mai veramente in partita resta a quota sei punti e non vince dallo scorso 4 ottobre. La classifica, per la banda Liverani, inizia a farsi molto preoccupante: la zona retrocessione è vicinissima.