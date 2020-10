Serie A – Prima vittoria del Cagliari, il Toro resta a zero punti

MILANO – Subisce un’altra sconfitta il Torino di Marco Giampaolo, che viene battuto in casa dal Cagliari per 3-2. Dopo aver trovato il vantaggio con Belotti ed essersi fatto rimontare da Joao Pedro e Simeone, la squadra granata aveva raggiunto il 2-2 ancora col suo capitano nella ripresa. Non è bastato, però, per ottenere il primo punto della stagione: al 73′ la doppietta di Simeone ha condannato il Toro alla terza sconfitta consecutiva. Il Cagliari conquista così la sua prima vittoria in campionato, salendo a quattro punti. Il Torino, invece, resta all’ultimo posto.