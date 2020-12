Serie A, Parma e Benevento non si fanno male

MILANO – Finisce a reti bianche lo scontro salvezza fra Parma e Benevento al Tardini. I padroni di casa cercano con maggior decisione il successo, senza però creare clamorose occasioni da gol. Gli ospiti, dal canto loro, si limitano a contenere e ripartire, ma non riescono a pungere col terzetto offensivo composto da Insigne, Caprari e Lapadula. L’incontro scivola via con uno 0-0 avaro di emozioni, ma che può accontentare entrambe le compagini, le quali continuano a muovere la classifica dando continuità ai propri risultati. Cinque punti nelle ultime tre partite per la banda di Pippo Inzaghi, quattro nelle ultime due per quella guidata da Fabio Liverani.