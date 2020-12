Serie A, pari e polemiche all’Olimpico

MILANO – Anche la gara dell’Olimpico, fra Roma e Sassuolo, si chiude senza reti. Pomeriggio privo di gol in Serie A, ma fra giallorossi e neroverdi le emozioni non sono di certo mancate, così come gli episodi arbitrali. La partita cambia al quarantesimo quando Pedro, già ammonito, ferma fallosamente una ripartenza del Sassuolo prendendosi il secondo cartellino e, di conseguenza, l’espulsione. Tuttavia, nonostante l’inferiorità numerica la squadra di Fonseca non rinuncia ad attaccare e a pochissimi minuti dalla fine del primo tempo trova il gol con Mkhitaryan. Tuttavia, grazie all’intervento del VAR, l’arbitro Maresca va al VAR e annulla giustamente la rete, per un chiaro fallo commesso da Dzeko su Locatelli prima che arrivasse il pallone all’armeno. La prima frazione di gioco si chiude fra le polemiche e Fonseca viene espulso per proteste.

Nella ripresa il Sassuolo comincia a venir fuori creando alcune occasioni e trova il gol con Haraslin a quarto d’ora dal termine. Anche qui, però, è decisivo l’intervento del VAR, che cancella la rete per fuorigioco. La Roma ribatte colpo su colpo, ma viene fermata da Pegolo e dal palo. Nei minuti finali i giallorossi reclamano un calcio di rigore, per un tocco col braccio di Ayhan dentro l’area. Maresca, però, lascia giocare, lasciando in questo caso moltissimi dubbi. La sfida si conclude dunque a reti inviolate. Il Sassuolo si porta a 19 punti in classifica, mantenendo una lunghezza di vantaggio proprio sulla Roma.