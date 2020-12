Serie A, pari e patta al Bentegodi fra Verona e Cagliari

MILANO – Una bella partita, giocata a viso aperto senza esclusione di colpi, vede protagoniste Hellas Verona e Cagliari allo stadio Bentegodi. La sfida viene sbloccata dal fantasista gialloblu Mattia Zaccagni, che finalizza un assist perfetto di Davide Faraoni. Un Verona padrone del campo nel primo tempo mette in grande difficoltà il Cagliari, che deve attendere l’intervallo per riuscire a svegliarsi. Nella ripresa, infatti, la squadra di Eusebio Di Francesco entra in campo con un piglio totalmente diverso e trova il gol dell’1-1 con Razvan Marin. Gli ospiti prendono fiducia, premono sull’acceleratore e sfiorano il sorpasso prima con Pavoletti, fermato da Silvestri e dalla traversa, poi con Joao Pedro. La sfida si conclude con un pareggio che consente agli scaligeri di portarsi a sedici punti, mentre i sardi salgono a quota dodici e restano a debita distanza dalla zona più calda della classifica.