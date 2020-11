Serie A, Napoli-Roma: le probabili formazioni

MILANO – Questa sera al San Paolo va in scena il posticipo domenicale della nona giornata di Serie A, fra Napoli e Roma. Nella compagine azzurra è ancora in corso il ballottaggio fra Lozano e Politano sulla fascia destra, con il messicano in leggero vantaggio. Sulla trequarti spazio a Zielinski, mentre Mertens gioca di nuovo da centravanti per sopperire all’assenza di Osimhen. Nella Roma torna dal primo minuto Dzeko.

LE PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore: Gattuso.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca.